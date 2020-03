Afgevaardigden trachten Trumps militaire actie tegen Iran te beteugelen, veto van president verwacht RL

12 maart 2020

05u46

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een resolutie goedgekeurd waarmee het Congres president Donald Trump kan temmen. Zo zou hij geen militaire actie kunnen starten tegen Iran zonder de goedkeuring van het Congres.

Dat de resolutie werd aangenomen door het Huis is geen verrassing, want dat is in handen van de Democraten. Maar eerder keurde de Senaat dezelfde resolutie ook goed. Daar vormen de Republikeinen een meerderheid, wat de situatie extra pijnlijk maakt voor Trump.

De resolutie kan gezien worden als een tik op vingers nadat Trump een aanval in Irak goedkeurde waarbij de Iraanse generaal Qasem Soleimani omkwam.

Nu zal Trump zich over de resolutie buigen. Hij zal naar alle waarschijnlijkheid zijn veto geven.

De VS voeren al bijna twee decennia voortdurend oorlog in het buitenland, onder zowel Democratische als Republikeinse presidenten.