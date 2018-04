Afgeranseld om een keppeltje: Israëlische student wilde reacties op straat in Berlijn testen 19-jarige dader, Syrische vluchteling, geeft zichzelf aan TT

Bron: Bild, Die Welt 0 De 21-jarige Israëlische Arabier die eergisteren in Berlijn met een riem werd aangevallen, zegt dat hij normaal gezien geen joods keppeltje draagt, maar op de avond van de aanval een "experiment" wilde uitvoeren. Eentje dat al na een halfuur fout afliep.

Het zijn harde beelden: een 21-jarige student, Adam Armush, loopt met een vriend over straat in de wijk Prenzlauerberg in het centrum van Berlijn. De twee dragen een joods keppeltje op hun hoofd. Al na een halfuur worden ze van aan de overkant van de straat nageroepen door drie mannen.

Een van hen steekt de straat over en nadert Adam terwijl hij zijn riem uit zijn broek haalt. Daarmee begint hij op de jongeman in te slaan, die het hele gebeuren filmt met zijn smartphone. Terwijl de agressieveling blijft uithalen, roept hij 'Yahudi', Arabisch voor 'jood'.

Armush zegt nu dat zijn wandeling er niet toevallig kwam, maar eerder een soort experiment was. De 21-jarige woont sinds een maand in Berlijn na drie jaar in Hannover diergeneeskunde gestudeerd te hebben. Hij kreeg het keppeltje van een vriend die hem vertelde dat het gevaarlijk was daarmee in Berlijn rond te lopen. Armush geloofde dat niet, verklaarde hij vandaag in Duitse media, en besloot de proef op de som te nemen.

Weinig hulp

Volgens Armush waren er tientallen mensen op straat. Bijna niemand greep in. Pas toen een vrouw tussenbeide kwam, vertrokken de dader en zijn twee vrienden.

De dader gaf zich volgens Duitse media vanmiddag aan bij de politie, in gezelschap van zijn advocaat. Volgens Bild gaat het om een 19-jarige Syrische vluchteling.

Veel Duitsers reageren geschokt op de gebeurtenissen, die volgens joodse organisaties passen in een aangroeiende reeks antisemitisch geweld. Politici van links tot rechts veroordeelden de aanval. Bondskanselier Angela Merkel sprak van een "verschrikkelijk voorval" en zei dat "de strijd tegen het antisemitisme gewonnen moet worden".