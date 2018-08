Afgelopen maand al zeker 50 landgenoten gestorven op vakantie Ken Standaert

01 augustus 2018

00u00 2 De afgelopen maand zijn zeker 50 landgenoten om het leven gekomen op reis in het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van Mutas, de koepelorganisatie van alle mutualiteiten, en van reisverzekeraars Touring en Europe Assistance.

De overkoepelende alarmcentrale van de Belgische mutualiteiten kreeg afgelopen juli 4.500 oproepen van landgenoten die ernstige letsels opliepen tijdens hun vakantie in het buitenland. "Dat aantal ligt op hetzelfde niveau als voorgaande jaren, maar wat opvalt, zijn de hogere cijfers over letsels na auto-ongevallen en meer cardiovasculaire probleemsituaties", vertelt Annie Ceron van Mutas. "In totaal werden er daardoor al 200 Belgen gerepatrieerd, een kwart meer dan vorig jaar."

Ook het aantal sterfgevallen ligt gevoelig hoger. "De voorbije maand hebben we al 45 families van wie een familielid overleed op reis moeten ondersteunen. Vorig jaar waren er dat in dezelfde periode 28."

Verkeer en hitte

De voornaamste doodsoorzaken dit jaar blijken het verkeer en de hitte. "12 mensen stierven in het verkeer, vooral op weg naar hun bestemming", vertelt Ceron. "Daarom raden we iedereen altijd aan om goed uitgerust te vertrekken en voldoende pauzes in te lassen." 10 landgenoten kwamen om door hartfalen, de overige 23 overlijdens hebben andere oorzaken. "Zes op de tien overledenen zijn zestigplussers", vertelt Ceron. "17% is jonger dan 40."

Ook bij de reisverzekeraars liepen tal van dossiers over een overlijden binnen. "Wij hebben 45 overlijdensdossiers", vertelt Lorenzo Stefani van Touring. "In 21 gevallen hebben wij de repatriëring naar België geregeld, maar sommige families kiezen er ook voor om hun dierbare te begraven in het land waar ze overleden zijn omdat hun roots daar liggen."

Bij Europe Assistance gaat het om vijf dossiers. "Drie overlijdens door een medische oorzaak, één door een verkeersongeval en één door een brand", zegt woordvoerder Xavier Van Caneghem. Het exacte aantal overleden Belgen is moeilijk te becijferen. "Sommige dossiers van de mutualiteiten overlappen met de onze omdat wij naast de basiskosten ook de opvang en terugkeer van nabestaanden voorzien vanuit verre bestemmigen", zegt Touring.