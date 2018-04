Afgelopen drie maanden bijna 18.000 migranten Oost-Turkije binnengekomen KVE

04 april 2018

18u06

Bron: Belga 0 Sinds het begin van het jaar tot 29 maart zijn in totaal 17.847 migranten, voornamelijk Afghanen, Turkije binnengekomen via de oostgrens met Iran. Dat schrijft de krant Hurriyet, die zich baseert op cijfers van de politie. Er waren ook migranten uit Pakistan en Bangladesh bij, aldus Hurriyet.

Volgens de krant proberen de autoriteiten via het nieuwe centrum tegen de mensenhandel in de oostelijke provincie Erzurum iets te ondernemen tegen de ongekende toestroom van vluchtelingen.

Erzurum, de grootste stad van Oost-Anatolië, is recentelijk uitgegroeid tot een hotspot voor mensenhandelaren, die migranten doorsturen naar Istanboel of andere stedelijke gebieden, klinkt het. Turkije is ook een belangrijke route voor mensen die vluchten voor de oorlog in Syrië en in Europa trachten te geraken, hoewel hun aantallen de afgelopen jaren duidelijk zijn verminderd.