Afgelopen 9 jaar belandden 75.000 Amerikaanse minderjarigen op spoed door vuurwapens AW

29 oktober 2018

22u07

Bron: Belga 0 Na elk schietincident in de Verenigde Staten ligt de wapenwet weer onder vuur. Dat is niet geheel onterecht: in de Verenigde Staten zijn tussen 2009 en 2014 ongeveer 75.000 minderjarigen naar de spoedafdeling gebracht voor verwondingen door vuurwapens. Dat blijkt uit een studie die vandaag verscheen in het tijdschrift JAMA Pediatrics van de American Medical Association (AMA).

Terwijl het aantal gewonden daalde van 2009 tot 2013, was er in 2014 voor het eerst terug sprake van een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Al beweren critici vaak dat hedendaagse schietpartijen voor een deel te wijten zijn aan het beleid van Amerikaans president Trump, het stijgend aantal gewonden in 2014 kan niet aan hem liggen. Donald Trump werd pas in januari 2017 benoemd tot president.

Jong en onbezonnen

In de meeste gevallen gaat het om jongens met een gemiddelde leeftijd van iets minder dan 15 jaar. De helft van hen was slachtoffer van geweld, terwijl het bij 39 procent om een ongeluk ging en bij 2 procent om poging tot zelfdoding. Een derde van de slachtoffers moest voor een lange tijd opgenomen worden in het ziekenhuis, 6 procent overleefde zijn of haar verwondingen niet.



De onderzoekers ramen de kosten voor de behandeling van de 75.000 minderjarigen op 2,5 miljard dollar.