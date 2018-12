Afgelegen Canadees eiland wordt voortaan bevoorraad met drones kv

10 december 2018

01u31

Bron: BBC, CBC 0 De bewoners van Moose Factory, een afgelegen eiland in het noorden van de Canadese provincie Ontario, zullen vanaf volgend jaar bevoorraad worden via drones.

Moose Factory telt ongeveer 2.700 inwoners en wordt bewoond door Cree, een inheemse Canadese bevolkingsgroep. Het eiland is in de zomer enkel bereikbaar per boot. In de winter, wanneer de Moose-rivier waarin het eiland gelegen is, bevroren is, is de gemeenschap toegankelijk via ijswegen. Helikopters kunnen het hele jaar door ingezet worden, indien het weer het toelaat.

De Moose Cree-stam heeft nu een overeenkomst ter waarde van 2,5 miljoen Canadese dollar (1,6 miljoen euro) ondertekend met Drone Delivery Canada, een bedrijf dat vanuit het stadje Moosonee op het platteland goederen, geneesmiddelen, voeding en post zal overbrengen via drones. De leveringen zullen aanvangen in het voorjaar.



Elke drone zal een lading van maximaal vijf kilogram dragen, gedurende de ongeveer tien minuten durende reis over de rivier. Er is immers geen brug die het eiland verbindt met het vasteland. “Het kan erg moeilijk zijn om goederen te transporteren, vooral in deze tijd van het jaar, wanneer de rivier bevroren is”, vertelt Paul Chakasim, woordvoerder van de Moose Cree.

“Het gaat er echt om gemeenschappen te bedienen waar het aan infrastructuur ontbreekt, en waar basisgoederen erg moeilijk ter verkrijgen zijn, en als je ze kan verkrijgen zijn ze heel erg duur”, zegt Tony Di Benedetto van Drone Delivery Canada (DDC).

Volgens Stan Kapashesit, directeur economische ontwikkeling bij de Moose Cree, moeten de droneleveringen betaalbaar en snel zijn. Bovendien moet het nieuwe systeem ook werkgelegenheid creëren voor leden van de gemeenschap. “Meestal zijn wij de laatste om moderne technologieën in te voeren, maar nu maken we deel uit van de toekomst en helpen we om het pad van de toekomst uit te stippelen”, aldus Kapashesit.