Afgekochte seksbom gaf interview over affaire met Trump: "Hij vergeleek me met zijn dochter"

Bron: In Touch, Slate, New York Post 2 Stormy Daniels “Nadat we seks hadden, vertelde Donald Trump me dat ik hem aan zijn dochter deed denken.” Dat heeft pornoactrice Stormy Daniels in 2011 aan In Touch toevertrouwd. Het Amerikaanse blad heeft het i nterview pas vandaag gepubliceerd. Haar affaire met de huidige Amerikaanse president dateert van meer dan tien jaar geleden.

Dat Donald Trump een avontuurtje beleefde met Stormy werd eerder deze week al breed in de Amerikaanse media uitgesmeerd. Vandaag geeft In Touch meer details vrij over deze affaire op basis van een oud interview met Stephanie Clifford, de echte naam van de seksbom. “We hadden seks. Hij vertelde me dat ik mooi en slim was, net als zijn dochter.”

Het begon allemaal in juli 2006, enkele maanden nadat zijn Trumps vrouw Melania was bevallen van hun zoon Barron. Stormy's eerste ontmoeting met de toenmalige zakenman “was niet te wild”, ze gaf ook toe dat de twee toen geen veilige seks hadden. “Trump was rechttoe-rechtaan, zoals je zou verwachten van iemand van zijn leeftijd”, vertrouwde Daniels de journalist toe. “Ik weet zelfs niet waarom ik het gedaan heb. Ik weet wel nog dat ik de hele tijd hoopte dat hij me niet zou betalen, ik vreesde dat hij me voor een prostituee aanzag. Trump leek wel verliefd op me en belde me na onze eerste ontmoeting om de tien dagen.”

Mooie beloftes

“We leerden elkaar op een golftoernooi kennen, hij staarde naar me, en plots reden we samen in een golfkarretje naar de volgende hole. Later wisselden we telefoonnummers uit en poseerden we voor een foto. Toen vroeg hij me of ik met hem wilde dineren. Ik ging naar zijn hotelkamer en trof hem er in zijn pyjamabroek aan. Al lachend vroeg ik hem of hij Playboy-baas Hugh Hefner wilde imiteren. We hebben samen in zijn kamer gegeten. Ik ging even naar de badkamer en toen ik terugkwam, zat Trump op het bed. De toenmalige zakenman vroeg me om bij hem te komen zitten. Toen hebben we gekust. Hij bleef maar zeggen dat hij me zou bellen omdat hij me nog eens wilde zien. Ook beloofde hij me een plaatsje in zijn programma The Apprentice, maar van die mooie beloftes is niets in huis gekomen."

rv Trump met ex-pornoster Stormy Daniels

Stormy's verhaal verschilt van dat van haar vriendin Alana Evans, die over dezelfde avond vertelde bij tv-journaliste Megyn Kelly. Evans zei dat ze met zijn drieën hadden getafeld voor de twee naar de kamer van Trump trokken voor een privéfeestje. “Nadat ik naar mijn kamer was gegaan, begon Stormy te bellen en gaf ze Trump aan de lijn. Hij vroeg me of ik hen wilde vergezellen. Uiteindelijk heb ik mijn telefoon uitgezet. Een dag later vertelde Daniels wel wat er gebeurd was."

De affaire heeft ongeveer een jaar geduurd, de voormalige pornoster sprak met Trump af in andere steden dan zijn thuisstad New York. Een advocaat van Donald Trump zou kort voor de Amerikaanse verkiezingen van 2016 een grote som geld betaald hebben om haar het zwijgen op te leggen over de seksuele ontmoeting.