AfD vraagt ‘Dexit’ als EU niet grondig hervormd wordt TT

13 januari 2019

16u23

Afgevaardigden van de Duitse extreemrechtse partij AfD hebben vandaag beslist om campagne te voeren rond het vertrek van het land uit de Europese Unie "als laatste optie", indien de EU niet grondig wordt hervormd. Een resolutie daarover werd goedgekeurd tijdens een partijcongres rond het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen van mei.

AfD verbreekt zo een taboe in het na-oorlogse Duitsland, dat net erg vasthoudt aan de opbouw van een sterk Europa. Geen enkele andere partij heeft al gesuggereerd dat een vertrek uit de EU een goed idee zou zijn.

In de resolutie spreekt AfD zich uit voor voor een "Dexit" indien niet "binnen een redelijke termijn" wordt ingegaan op de vraag van AfD voor "diepgaande hervormingen" van de EU. "In dat geval menen we dat een vertrek van Duitsland uit de Europese Unie of een ontbinding noodzakelijk zijn als laatste optie", klinkt het. In de plaats van de EU zou een simpele economische gemeenschap moeten worden opgericht, aldus AfD nog. De hervormingen die AfD eist zijn onder meer de opschorting van het Europees parlement, het verdwijnen van de euro en een einde aan de "islamisering" van Europa.

De resolutie wordt opgenomen in het verkiezingsprogramma, waarover in de loop van de avond gestemd wordt. In dat programma is ook opgenomen dat "de immigratie naar Europa in die mate begrensd en gecontroleerd moet worden dat de identiteit van de Europese culturele naties in alle omstandigheden gewaarborgd wordt". In eerste instantie wilde een meerderheid een volledige migratiestop in het programma steken, maar daar werd later op teruggekomen.

Ook over de "Dexit" wilde AfD in eerste instantie hardere taal spreken, door op te roepen tot een vertrek uit de EU voor het einde van volgende Europese legislatuur in 2024, indien niet de nodige hervormingen worden gerealiseerd. Uiteindelijk kozen de aanwezigen op het congres er echter voor om geen streefdatum te geven.