AfD schuift opnieuw stukje verder op naar rechts LVA

01u51

Bron: Belga 0 AP Joerg Meuthen (rechts) en Alexander Gauland (links) De Duitse rechts-populistische partij AfD heeft europarlementslid Jörg Meuthen en Bondsdag-fractieleider Alexander Gauland tot nieuwe voorzitter gekozen. Daarmee schuift de partij weer wat op naar rechts. In de top van de partij zit nu geen vertegenwoordiger meer van de realpolitieke koers, waar ex-partijleidster Frauke Petry ooit voor stond.

In een turbulente strijd om de koers en de macht binnen de partij slaagde gisteren, op een partijdag in Hannover, de als relatief gematigd bekendstaande voorzitter van de Berlijnse afdeling, Georg Pazderski, er niet in om als nationaal voorzitter verkozen te raken. Hij werd later wel verkozen tot vicevoorzitter. Andere vicevoorzitters waren Bondsdag-parlementsleden Kay Gottschalk en Albrecht Glaser.

Gottschalk beweerde op weg naar de partijdag aangevallen te zijn door AfD-tegenstanders. Zijn rechterhand zat in een draagdoek. In een woedende redevoering haalde hij uit naar zijn aanvallers, naar eigen zeggen een man en een vrouw, die hem met "stompe blikken" aanstaarden. Glaser zei in een redevoering dan weer dat er geen islam zonder sharia kan zijn, zoals er "geen notenchocolade zonder noten" bestaat.

Getty Images AfD-partijdag in Hannover

Getty Images Georg Pazderski

Gauland was in de derde stemronde samen met Meuthen als enige kandidaat aangetreden voor het covoorzitterschap. Hij behaalde 68 procent van de stemmen. Eerder waren twee stemrondes zonder resultaat gebleven, omdat noch Pazderski, noch tegenkandidate Doris von Sayn-Wittgenstein, de voorzitster van de afdeling van Sleeswijk-Holstein, een meerderheid kon behalen.

De partijdag werd daarom opgeschort voor overleg. Eerst Sayn-Wittgenstein, dan Pazderski trokken zich terug. En Gauland trad aan. "Ik heb mijn verantwoordelijkheid opgenomen", zei de 76-jarige. Het was niet zijn doel om voorzitter te worden. Maar door de patstelling in de twee eerste stemrondes was een gevaarlijke situatie ontstaan. Gaulan en Meuthen kondigden aan de partij bij elkaar te willen houden.

Protesten

De verkiezing van een nieuwe leiding staat centraal op de partijdag van twee dagen, die gepaard gaat met demonstraties en protest. Ongeveer 6.500 AfD-tegenbetogers verzamelden volgens de politie in het stadscentrum. Ze betoogden onder het motto: "Ons Hannover - gemengd en solidair!" Bij confrontaties tussen demonstranten en de politie raakten meerdere betogers en politieagenten gewond. De politie zette het waterkanon in om blokkades te ontmantelen.

Getty Images Het waterkanon werd ingezet bij confrontaties tussen linkse activisten en politie.

Getty Images Politie was aanwezig tijden de anti-rechtse protesten tijdens het partijcongres van de AfD in Hannover op 2 december.