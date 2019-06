AfD-parlementslid krijgt scherpe kritiek nadat hij demonstratief blijft zitten tijdens herdenkingsmoment vermoorde Duitse politicus TT

26 juni 2019

17u59

Bron: Focus.de 0 In Duitsland hebben verschillende partijen forse kritiek geuit op Beiers parlementslid Ralph Müller van de uiterst rechtse AfD-fractie. Müller bleef vanmiddag bij een herdenking in het Beierse deelstaatparlement als enige demonstratief zitten tijdens een herdenkingsmoment voor de politicus Walter Lübcke, die door een rechtsextremist is veroordeeld.

Het Beierse parlement startte zijn zitting vanmiddag met een eerbetoon aan Lübcke. Parlementsvoorzitter Ilse Aigner riep de aanwezigen in de plenaire zaal op recht te staan terwijl ze de lofrede uitsprak. Alle parlementsleden en het volledige publiek stonden recht, enkel AfD-afgevaardigde Ralph Müller bleef zitten. Pas toen Aigner ook het overlijden van een andere politicus herdacht, stond Müller recht.

Verschillende collega-parlementsleden leverden scherpe kritiek op Müller. De groene en socialistische fracties toonden zich “sprakeloos over zo’n gedrag”, ook de liberale FDP sprak zijn afschuw uit. De CSU noemde “deze AfD en zijn afgevaardigden een schande voor het Beierse parlement”. Ook de fractieleider van de burgerlijst Freie Wähler, Fabian Mehring, riep Müller tot de orde. “Collega Müller, er is een mens gestorven. Er treuren mensen die een vader verloren hebben, een mens die om politieke redenen in koelen bloede vermoord is. Wij zijn rechtgestaan om deze mens te eren. Dan demonstratief zitten blijven is niet alleen niet gepast, maar ook een ontsporing die we tot nu toe onvoorstelbaar achtten in dit parlement.” Mehring verklaarde nooit meer met de AfD-fractie te zullen samenwerken als er geen excuses kwamen.

“In een tekst verdiept”

De fractieleider van de AfD, Christoph Maier, zei “ondubbelzinnig en zonder enig misverstand te willen laten noteren dat moord moord is en altijd veroordeeld moet worden”. Müller zelf verklaarde dat hij niet bewust “vijftien seconden” was blijven zitten, hoewel op videobeelden te zien is hij hij meer dan twee minuten niet recht stond. Ook zou hij de oproep recht te staan niet hebben gehoord omdat hij “in een tekst verdiept was”. Müller heeft zeer veel respect voor Lübcke, klonk het nog verontschuldigend.

De verdachte die vorige week werd opgepakt in het onderzoek naar de moord op CDU-politicus Lübcke, heeft de aanslag ondertussen bekend. Hij stond bij de politie gekend als een extreemrechts figuur met contacten in het neonazi-milieu.

Der Bayerische Landtag trauert um den von einem Rechtsextremen ermordeten Walter #Lübcke. #AfD-MdL Ralph Müller bleibt demonstrativ sitzen. pic.twitter.com/jLYA9rs8NR Martin Hagen(@ realMartinHagen) link