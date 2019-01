AfD-parlementsleden verlaten Duits parlement tijdens herdenking nazislachtoffers KVE

23 januari 2019

14u42

Bron: Belga 0 Verschillende parlementsleden van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) hebben vandaag het parlement in Beieren verlaten tijdens een herdenking van de nazislachtoffers. Ze deden dat uit protest tegen een leider van de joodse gemeenschap, die de partij in haar toespraak aanviel.

Charlotte Knobloch, het voormalige hoofd van de Raad van Joden, beschreef de AfD tijdens haar toespraak in het parlement als antidemocratisch, waarop de parlementsleden het parlement tien minuten verlieten. "Er is hier een partij die (democratische, red.) waarden veracht, doet alsof de nazimisdaden niets voorstelden en nauwe banden heeft met extreemrechtse groepen", zei Knobloch. Na haar toespraak keerden de parlementariërs terug naar het parlement.

AfD-politici hebben veel kritiek op de manier waarop Duitsland de Holocaust herdenkt. Sommigen vinden dat de Duitse geschiedenis herschreven moet worden met meer aandacht voor de Duitse slachtoffers.

De AfD werd in 2013 opgericht als een klassieke liberale eurosceptische partij, maar veranderde in de nasleep van de vluchtelingencrisis van 2015-2016 in een antimigratiepartij. Sinds 2017 zetelt de partij ook in het nationale parlement van Duitsland.