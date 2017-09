AfD haalt stemmen bij mannen en Oost-Duitsers PhG

20u34 1 EPA Van links naar rechts: Joerg Meuthen, Alexander Gauland, Alice Weidel en Frauke Petry van het AfD. Waar halen de rechts-populisten hun stemmen? Vooral bij mannen, arbeiders en in Oost-Duitsland, zo blijkt. Wie niet tevreden is over Merkels immigratiepolitiek - «Wir schaffen das» - , stemde voor AfD, want veel Duitsers vinden dat Merkel het niet «geschafft» heeft.

21 procent van de kiezers die nu voor de AfD stemden, koos bij de verkiezingen in 2013 nog voor de bondskanselier. In de vroegere DDR haalde de AfD 22,5 procent en werd de tweede grootste. In de deelstaat Sachsen - de thuisbasis van voorzitter Frauke Petry - is de AfD zelfs de grootste partij.



Oost-Duitsers stemmen sinds de val van de Muur traditioneel nogal makkelijk op protestpartijen omdat ze het gevoel hebben dat Berlijn meer aandacht heeft voor het Westen dan het Oosten.



De AfD is een bij uitstek mannenpartij: uit onderzoek van het economische instituut DIW bleek dat zeven op de tien AFD-aanhangers mannen zijn. De AfD is bij uitstek de partij van de arbeiders en werklozen. Een vijfde van de kiezers zijn arbeiders en nog eens een vijfde heeft geen job.



Tenslotte haalt de partij stemmen bij Duitsers die vorige keer niet naar de stembus trokken: 35 procent van de AfD-stemmers stemde in 2013 niet of bracht een ongeldige stem uit.