AfD-fractlieleidster wijst alle betichtingen ivm schenkingen aan de partij af KVE

16 november 2018

15u37

Bron: Belga 1 De fractieleidster van de extreemrechtse partij AfD in de Duitse Bondsdag, Alice Weidel, heeft alle betichtingen in verband met campagneschenkingen naar de prullenmand verwezen. De partij liet ook weten dat een schenking van 150.000 euro niet uit België kwam zoals aanvankelijk gezegd, maar uit Nederland.

Weidel en haar partij zijn onder vuur komen te liggen omtrent de schenking van campagnegelden vanuit het buitenland. Het gaat om 130.000 euro van een onderneming uit Zürich en 150.000 euro van de ‘Stichting Identiteit Europa’ die aanvankelijk in België werd gesitueerd, maar die Nederlands blijkt te zijn. Het geld is in beide gevallen teruggestuurd. Niettemin stelt het parket een onderzoek naar mogelijke illegaliteit in.

Onder felle druk

Voorzitter Floris Berkhout van Stichting Identiteit Europa zei tegenover het blad ‘Der Spiegel’ en het ARD-magazine ‘Report Mainz’ dat niet alleen aan de AfD van Baden-Würtemmberg geld is geschonken, maar ook aan de partijafdeling in Noord-Rijnland-Westfalen. Het ging om 49.000 euro in 2016 die eveneens is teruggestort.

Met rugdekking van partijleider Alexander Gauland zei Weidel, die onder felle druk is komen te staan, dat de betichtingen aan haar adres "iedere grondslag missen en een poging vormen om mij persoonlijk en politiek in diskrediet te brengen".

Vanuit de sociaaldemocratische regeringspartij SPD en de liberale oppositiepartij FDP kwam de eis dat Weidel zou opstappen. De liberalen vermoeden zelfs "witwassen van geld" achter de donatie uit Zwitserland.

Weidel zei de betichtingen tot nu toe enkel vanuit de media te hebben gehoord en dat ze "vastberaden is om de betichtingen af te wijzen". De informatie in de media is "in wezenlijke punten onjuist, onvolledig en tendentieus".

Het partijbestuur van de AfD (Alternative für Deutschland) buigt zich vandaag over de affaire.