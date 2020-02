AfD dient klacht in tegen Merkel wegens machtsmisbruik na politieke crisis Thüringen YV

11 februari 2020

15u37

Bron: Belga 0 De Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Angela Merkel wegens machtsmisbruik. De politieke partij verwijt Merkel dat ze zich als bondskanselier negatief erover heeft uitgelaten dat de minister-president van de deelstaat Thüringen is verkozen met steun van haar partij CDU en de AfD.

“Ik doe aangifte tegen Merkel vanwege haar dwang om de minister-president te laten opstappen”, schrijft Björn Höcke, de AfD-fractieleider in de deelstaat op Twitter. Merkel liet tijdens een bezoek aan Afrika weten dat ze het niet eens was met de samenwerking met AfD.

“Het is duidelijk dat haar uitspraken een geval van ambtsmisbruik zijn en de gelijkheid tussen partijen schaden.” Björn Höcke, de AfD-fractieleider in Thüringen

Ze noemde het vorige week donderdag nog “onvergeeflijk” dat de minister-president van de Duitse deelstaat Thüringen zich had laten verkiezen met stemmen van de extreemrechtse partij AfD. “Het was een slechte dag voor de democratie. Het was een dag waarop gebroken werd met de waarden en overtuigingen van de CDU”, reageerde Merkel toen vanuit Zuid-Afrika.

Ambtsmisbruik in Zuid-Afrika

“Mevrouw Merkel heeft geen relevante functie meer binnen het CDU en was in Zuid-Afrika op bezoek als Duitse regeringsleider en niet als CDU-lid”, aldus AfD-partijleider Jörg Meuthen. “Het is duidelijk dat haar uitspraken een geval van ambtsmisbruik zijn en de gelijkheid tussen partijen schaden.”

De Thüringse minister-president Thomas Kemmerich (FDP) ruimde kort na zijn aantreden het veld vanwege de ophef die de steun van de partij AfD teweegbracht. Binnen de gevestigde partijen wordt het als een taboe gezien om samen te werken met AfD.