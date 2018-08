AfD-bezoekers maken amok in concentratiekamp van Sachsenhauser Redactie

31 augustus 2018

11u23

Bron: Belga 1 Een groep bezoekers uit het kiesdistrict van de de Duitse AfD-fractieleidster Alice Weidel zou een rondleiding door het concentratiekamp Sachsenhausen, in de buurt van Berlijn, herhaaldelijk verstoord hebben. Daarbij zouden ze ook "anti-semitische en onaanvaardbare historische opmerkingen" hebben gemaakt, aldus een woordvoerster van de Duitse regering in de Tagesspiegel.

Het bezoek van de groep was gefinancierd door de communicatiedienst van de Duitse regering. Het bureau van Weidel reageerde verrast en liet weten dat de fractievoorzitster niet deelnam aan het bezoek.

De Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sprak in de krant over vijf tot zes personen uit de 17-koppige groep, die de rondleiding "voortdurend onderbraken en verstoorden". Bij het incident van 10 juli waren "manifest rechtse en revisionistische denkbeelden en strategieën herkenbaar waarbij uitspraken die in aanmerking komen voor vervolging blijkbaar bewust vermeden werden", zei een woordvoerder van het voormalige concentratiekamp. Zo werden misdaden van de nazi's in het concentratiekamp door vergelijkingen met mogelijke misdaden van de geallieerden gerelativeerd.

De politie heeft een onderzoek tegen onbekenden ingeleid.

De rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) zetelt sinds 2017 voor het eerst in de Bondsdag en is er de op twee na grootste fractie.