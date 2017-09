AfD al in crisis na historisch resultaat 23u15

Nadat de Duitse extreemrechtse partij Alternative für Deutschland een historisch resultaat heeft behaald in de verkiezingen voor het federaal parlement, ligt de partij in de knoop. Frauke Petry, een van de co-voorzitters van de partij, wil geen deel uitmaken van de fractie in het parlement.