Afbrokkelende Notre-Dame zoekt dringend geldschieters (en kijkt naar Beyonce en Jay Z)

FT

14u00

Een grote kerstboom naast de Notre-Dame in hartje Parijs. Het is de eerste boom die er op het plein komt na de aanslagen van november 2015. De vroeggotische kathedraal in het centrum van Parijs is een mastodont, eentje die iedereen kent, eentje die iedereen ooit al heeft bezocht (of dat binnenkort misschien van plan is). Jammer genoeg wordt het een bouwval. Er is dringend geld nodig om de Notre-Dame te redden.

De Notre-Dame is rijkelijk versierd met beeldhouwwerk, decoratieve figuren van koningen, waterspuwers die dateren uit de Middeleeuwen. En het is een van de eerste gebouwen waar de zo typerende luchtbogen werden gebruikt. Maar niet enkel de gevel is impressionant. Binnenin worden drie relikwieën van Christus bewaard: de doornenkroon, een stuk uit het kruis en een van de nagels waarmee Jezus gekruisigd zou zijn.

Jammer genoeg is de kathedraal in verval. Wie erg goed naar boven tuurt - en misschien best nog een verrekijker ter hand neemt -, ziet hier en daar stalen draden die de stenen bij elkaar houden. Af en toe ontbreekt een beeldje. En intussen zijn al enkele ornamenten weggehaald, uit schrik dat ze plots naar beneden zouden vallen, op het hoofd van eventuele bezoekers en voorbijgangers.

150 miljoen euro

"Welkom op dit kerkhof", klinkt het laconiek bij Vrienden van de Notre Dame, een stichting van de kathedraal. Volgens hen is er liefst 150 miljoen euro nodig voor restauratie. Voor de dringendste werken wordt de komende tien jaar al 60 miljoen gezocht. Een smak geld, zeker voor de staat die eigenaar is van de kathedraal. Hulp is dringend. Uitgerekend zou er elk jaar twee miljoen euro aan giften verzameld moeten worden. Dat bedrag zou de staat wel kunnen verdubbelen naar vier miljoen.

Intussen is er een fondsenwerving gestart waarbij de stichting zich vooral richt op... de Verenigde Staten. Bizar, maar genoeg gegoede Amerikanen blijken wild van het bouwwerk - dankzij onder meer de Disneyfilm met de gebochelde Quasimodo, 'De Klokkenluider van de Notre Dame'. Er wordt zelf gekeken naar zangeres Beyoncé en haar man, rapper Jay Z, "fans van de kathedraal". Intussen zijn al zeshonderd donoren gevonden, klinkt het. Maar wie of hoeveel ze in het mandje leggen, wordt niet bekendgemaakt.

Frankrijk heeft haar budget voor monumentenzorg intussen verhoogd tot 326 miljoen euro per jaar, maar dat is lang niet genoeg om alle 43.636 historische monumenten van het land te onderhouden.