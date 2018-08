Afbraak van moskee in China tegengehouden door moslimprotest KVE

10 augustus 2018

16u14

Bron: Belga 0 In het noordwesten van China heeft protest van honderden moslims ervoor gezorgd dat een moskee niet wordt afgebroken. Dat heeft de South China Morning Post vandaag bericht. De moslims behoren tot de minderheid van de Hui, die - net als de Oeigoeren, die andere minderheid - worden onderdrukt door de Chinese autoriteiten.

Het management van de moskee in de provincie Ningxia had tot vrijdag gekregen om het gebouw af te breken. Volgens de autoriteiten ontbraken de nodige vergunningen. Werd de deadline niet gehaald, dan zou de Chinese regering zelf beginnen met de afbraak van de moskee.

De voorbije dagen onderhandelden de autoriteiten en moslimleiders, en donderdag kwam een compromis uit de bus om alleen de koepels van de moskee te verwijderen. Dat was echter niet naar de zin van lokale Hui-bevolkingsgroep. De moslims verzamelden massaal aan de moskee, en hun smeekbede wordt nu verhoord. De volledige moskee blijft behouden.

De Chinese president Xi Jinping voerde in 2015 een beleid van "sinificatie" of "verchinezing" in, waarbij alle religieuze gemeenschappen de Chinese cultuur moeten volgen en zich aan het strikte beleid van de regering moeten houden.