Advocatenkoppel dat wapens richtte op Black Lives Matter-betogers aangeklaagd HAA

21 juli 2020

09u21

Bron: BBC 8 Het advocatenkoppel dat eind vorige maand twee wapens richtte op Black Lives Matter-demonstranten voor hun villa in St. Louis (Missouri) is aangeklaagd voor het onwettig gebruik van vuurwapens. Dat meldt de BBC. Videobeelden van het incident gingen destijds viraal.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mark (63) en Patricia (61) McCloskey zeiden dat ze hun wapens bovenhaalden omdat ze zich bedreigd voelden door de betogers, maar volgens de aanklager riskeerde het koppel juist een gevaarlijke situatie te creëren tijdens een verder vreedzaam protest.



“Het is illegaal om op een bedreigende manier met wapens te zwaaien naar deelnemers van een vreedzame betoging. Dit soort gedrag is onaanvaardbaar in St. Louis”, zei Kim Gardner. “We moeten het recht om vreedzaam te protesteren beschermen. Iedere poging om dit te belemmeren door intimidatie wordt niet getolereerd”, klonk het.

“Geen misdaad”

De advocaat van de twee zestigers kan zich niet vinden in de beslissing om tot vervolging over te gaan. Joel Schwartz noemt het besluit “ontmoedigend”. Hij is er “ondubbelzinnig van overtuigd dat er geen misdaad is begaan”.



Volgens de verdediging van Mark en Patricia McCloskey hadden twee of drie blanke demonstranten het koppel en hun woning bedreigd. Op videobeelden van die bewuste 28 juni is te zien hoe het advocatenkoppel twee wapens richt op een groep manifestanten die langs hun villa in St. Louis passeert.

In een politierapport over het incident verklaart het koppel dat de betogers door een ijzeren hek met de borden ‘Geen toegang’ en ‘Privéstraat’ waren gedrongen. Een van de protestleiders houdt vol dat die poort al open stond.

George Floyd

De confrontatie tussen het koppel en de activisten was ontstaan terwijl die laatsten op weg waren naar het huis van burgemeester Lyda Krewson van St. Louis om haar ontslag te vragen. De demonstranten waren er niet mee opgezet dat de burgemeester eerder de namen en adressen had bekendgemaakt van bewoners die voorstelden om het politiebudget te verlagen, in de nasleep van het overlijden van George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam.

Op de aanklacht tegen Mark (63) en Patricia (61) McCloskey staan celstraffen tot vier jaar. Aanklager Gardner is er voorstander van dat het advocatenkoppel een alternatieve straf krijgt, zoals het volgen van een cursus of het uitvoeren van een taakstraf. De gouverneur van de Amerikaanse staat Missouri, Mike Parson, stelde vorige week nog dat hij bereid is zijn bevoegdheid om gratie te verlenen aan te spreken als het koppel zou aangeklaagd worden. “Ik denk niet dat ze enige tijd in de gevangenis zullen doorbrengen”, zei hij aan een lokaal radiostation.