Advocatenkantoor Mossack Fonseca, spil in Panama Papers, sluit de deuren

15 maart 2018

06u48

Bron: Belga 2 Het Panamese advocatenbureau Mossack Fonseca, de spil in de Panama Papers, houdt op te bestaan. De juridische dienstverlener komt naar eigen zeggen de zware reputatieschade niet te boven na het wereldwijde schandaal rond belastingontwijking en -fraude.

"Reputatieschade, de mediacampagne, de financiële gevolgen en de afwijkende acties door bepaalde Panamese autoriteiten hebben onherstelbare schade aangericht, met als resultaat de totale stopzetting van de publieke activiteiten aan het einde van de maand", luidt het in een mededeling van Mossack Fonseca. Het advocatenkantoor benadrukt wel dat een "beperkte groep" van medewerkers aan de slag blijft om aanvragen van "overheden en andere publiek en private entiteiten" te behandelen.

Wereldwijd onderzoek

Het schandaal rond de Panama Papers brak uit op 3 april 2016. Een jaar eerder kon de Duitse krant Süddeutsche Zeitung via een klokkenluider de hand leggen op 11,5 miljoen documenten van Mossack Fonseca. Het coördineerde via het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) een wereldwijd onderzoek naar de documenten. Dat legde een grootschalig netwerk van belastingontwijking via schermvennootschappen bloot waarin ook heel wat bekende figuren uit onder meer de politiek, media en sport waren verwikkeld. Onder meer de toenmalige IJslandse premier Sigmundur David Gunnlaugsson moest opstappen door het schandaal.

Ondertussen lopen minstens 150 onderzoeken in 79 landen naar mogelijke belastingontduiking en witwaspraktijken in verband met de Panama Papers.