Advocaten Trump willen 300.000 euro gerechtskosten van pornoster Stormy Daniels KVDS

03 december 2018

18u24

Bron: AP 0 De advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump willen voor maar liefst 300.000 euro aan gerechtskosten van pornoster Stormy Daniels. Die beschuldigde Trump van laster na een tweet die hij verstuurde. Daarin zei hij dat Daniels verzonnen had dat ze bedreigd was om te zwijgen over een onenightstand die ze met de president zou hebben gehad in 2006. Daniels kreeg geen gelijk en de rechter oordeelde dat ze de gerechtskosten moest betalen in de zaak.

Over hoe hoog dat bedrag precies mag zijn, moet een federale rechter zich vandaag uitspreken in Los Angeles. De advocaten van Trump zullen aanvoeren dat ze 300.000 euro willen.

Onenightstand

Daniels – haar echte naam is Stephanie Clifford – beweert dat ze in 2006 een onenightstand had met Trump. Ze begon eerder dit jaar een rechtszaak tegen de president om onder een zwijgcontract uit te raken dat ze getekend had net voor de presidentsverkiezingen in 2016. In ruil voor haar stilzwijgen zou ze 114.000 euro gekregen hebben. Trump heeft de affaire altijd ontkend.





Ondanks het contract vertelde Daniels toch wat er volgens haar gebeurd was. Ze onthulde ook dat ze vijf jaar na wilde nacht bedreigd was om haar mond te houden door een onbekende man op een parking in Las Vegas. Ze gaf ook een robotfoto van de man vrij. (lees hieronder verder)

Trump antwoordde met een tweet: “Een schets jaren na de feiten van een onbekende man. Totale oplichting en de Fake News Media gaan erin mee (terwijl ze weten dat het niet klopt)!” Daniels deed hem daarop een proces aan wegens laster.

Een federaal rechter oordeelde in oktober dat de uitspraak van Trump een “retorische hyperbool” was tegen een politiek tegenstander en beschermd werd door het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting vrijwaart. De rechter oordeelde ook dat Daniels de gerechtskosten moest betalen. (lees hieronder verder)

Daarop rekenden de advocaten van Trump meer dan 500 uur werk aan, aan een tarief van 740 euro per uur. Volgens hen liet de bijzondere aard van de zaak dat toe. “Er is vrijwel nog nooit een dergelijke zaak behandeld in de Amerikaanse geschiedenis”, aldus advocaat Charles Harder. “Daniels diende niet alleen een waanzinnige klacht in voor laster tegen een zittende president, ze heeft er samen met haar advocaat ook nog eens flink wat publiciteit uit gehaald.”

Volgens de advocaat verscheen ze niet alleen op de nationale televisie, maar schreef ze ook een boek en maakte ze een tournee langs stripclubs.

De advocaat van Daniels – Michael Avenatti – vindt het bedrag “compleet overdreven”. Volgens hem zou het niet hoger mogen zijn dan 22.000 euro.