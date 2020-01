Advocaten Trump: “Impeachment is aanslag op grondwet VS” ttr

20 januari 2020

18u08

Bron: anp 0 Advocaten van de Amerikaanse president Donald Trump hebben in de Senaat beklemtoond dat de beschuldigingen tegen Trump geen steek houden en een aanslag vormen op de grondwet en de democratische instellingen.

“De aanklachten zijn het gevolg van een oneerlijk door Democraten in gang gezet proces”, aldus de advocaten, en ze zouden daarom zo snel mogelijk door de Senaat moeten worden afgewezen.

Donderdag begon in de Amerikaanse Senaat formeel het afzettingsproces tegen Trump. De Democraten willen de Republikein afgezet zien wegens machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Alles draait erom dat het staatshoofd zijn functie zou hebben misbruikt om een ander staatshoofd onder druk te zetten om een onderzoek in te stellen naar een electorale tegenstrever, Joe Biden.

De Senaat moet vanaf morgen als een jury oordelen over de beschuldigingen tegen de president. Die zijn door zijn Democratische volksvertegenwoordigers in het Huis van Afgevaardigden opgesteld. Naar verwachting spreekt een meerderheid van de honderd senatoren Trump vrij. De Senaat is de komende vier weken aan zet in het impeachmentproces.

