Advocaten Trump beginnen pleidooi in afzettingsproces: “Absoluut niets verkeerd gedaan” HR PVZ

25 januari 2020

17u21

Bron: ANP, Belga 0 Buitenland De advocaten van Donald Trump zijn vandaag in de Senaat begonnen met hun pleidooien in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president. Trump staat onder meer terecht wegens machtsmisbruik. Omstreeks 18 uur Belgische tijd, twee uur na de start van hun pleidooi, zette de verdediging van Trump er alweer een punt achter. Zo heeft nieuwszender CNN bericht.

Trump laat zich verdedigen door een achtkoppig team onder leiding van Pat Cipollone, een advocaat van het Witte Huis, en Jay Sekulow, een persoonlijke raadsman van het staatshoofd. Onder hen is er ook Kenneth Starr , die speciaal aanklager was in de Whitewater-affaire. Die deinde uit in het impeachmentproces tegen de Democratische president Bill Clinton, naar aanleiding van de affaire-Lewinsky. Starr was ook speciaal aanklager in die zaak.

“U zult zien dat de president absoluut niets verkeerd heeft gedaan”, aldus Pat Cipollone, juridisch adviseur van het Witte Huis. Het hoofd van het verdedigingsteam sprak als eerste tijdens de sessie vandaag.



De Democratische aanklagers hadden vrijdag hun openingsverklaring in het afzettingsproces tegen Trump na drie dagen spreken afgerond. De advocaten van Trump hebben 24 uur, verdeeld over drie dagen, de tijd voor hun verweer. Ze zijn van plan om vandaag drie uur te spreken en hun verweer maandag te hervatten.

Niets gedaan

Wanneer u de feiten bekijkt, zal u zien dat de president absoluut niets verkeerds heeft gedaan”, zei Cippolone bij het begin van zijn pleidooi. De Democraten willen hem niet alleen uit zijn ambt, maar ook van het stembiljet, voegde de raadsman eraan toe.

Cipollone zei dat de tegenstanders van de president uit zijn op de “de grootste inmenging in de verkiezingen in de geschiedenis van het land”. “Zij vragen u (de senatoren die allen als juryleden fungeren, nvdr.) (om de president af te zetten) zonder enig bewijs (...) Zij vragen u alle stembiljetten van dit land te verscheuren.”

Nog volgens de advocaat hebben de aanklagers “steeds weer en steeds weer dingen gezegd die eenvoudig niet waar zijn”.

Publieke opinie

In een door de Republikeinen gecontroleerde Senaat (53 zetels op 100) staat de vrijspraak van de Republikeinse miljardair buiten kijf. Maar met nog minder dan driehonderd dagen te gaan voor de presidentsverkiezingen zijn de debatten ook een strijd om de publieke opinie.

Oekraïne

Trump staat terecht omdat hij zijn macht als president zou hebben misbruikt voor zijn eigen politieke gewin door Oekraïne te vragen een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens zoon Hunter. Ook zou Trump het onderzoek daarnaar hebben tegengewerkt, onder meer door dagvaardingen te negeren.

Het proces wordt maandag om 19 uur Belgische tijd hervat.

