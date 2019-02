Advocaten El Chapo sturen aan op nieuw proces: juryleden consulteerden media jv

21 februari 2019

15u52

Bron: Vice, Time 0 De advocaten van Joaquin ‘El Chapo’ Guzman zullen mogelijk een herziening van het proces tegen de drugsbaron aanvragen. Een van de juryleden bekende aan Vice News dat minstens vijf van zijn/haar collega’s hebben gelogen en het proces wel degelijk in de media volgden, wat niet toegestaan was. El Chapo werd op 12 februari over heel de lijn schuldig bevonden, maar dat vonnis komt nu mogelijk op de helling te staan.

Van bij de aanvang van het proces tegen Guzman in Brooklyn, dat drie maanden zou duren, had rechter Brian Cogan de juryleden op het hart gedrukt om geen informatie van buitenaf op te zoeken en de zaak niet onderling te bespreken. Hij herhaalde dat na elke zittingsdag. Het principe daarachter is dat een jury voor haar oordeel enkel moet afgaan op bewijsmateriaal dat aangeleverd wordt voor de rechtbank. Eén jurylid beweert nu anoniem in een interview met Vice News dat minstens vijf collega’s die raad in de wind sloegen en het proces toch in de pers volgden.

Zes dagen lang beraadslaagde de jury over het verdict. Langer dan verwacht, omdat er, volgens de anonieme inside getuige, één koppigaard was. En ook omdat iedereen al bij voorbaat toch rekening hield met het menselijke aspect van een eventuele levenslange, eenzame opsluiting. Volgens het jurylid voelden sommigen zich daar “ongemakkelijk” bij, zelfs in het geval van een topgangster.

Het jurylid bekende dat zeker vijf juryleden tijdens het proces op Twitter en op nieuwssites zaten. Niemand anders wou verder in de pers getuigen. Vice benadrukt dat het bewuste jurylid anoniem met hen sprak. De nieuwssite wil niet zeggen of het om een man of vrouw gaat, noch of het een van de twaalf leden dan wel een van de zes reserveleden betreft.

Een van de advocaten van El Chapo, Eduardo Balarezo, noemde de onthullingen van het jurylid alvast “erg zorgwekkend en verontrustend”. De verdediging zal nu mogelijk aansturen op een herziening van het proces en kan daarvoor bevooroordeling van de jury inroepen.

De leden zouden onder meer gelezen kunnen hebben over hoe Guzman 13-jarige meisjes drogeerde en verkrachtte, waarvoor op het proces zelf geen bewijsmateriaal weerhouden werd. Guzmans advocaat Jeffrey Lichtman liet aan Time weten dat de betrokken juryleden “minachting van de rechtbank” kan worden aangewreven. “Ik ga ervan uit dat we nu zo snel mogelijk een motie voor een nieuw proces zullen indienen”, aldus Lichtman. “Het enige wat we vroegen en wat we ook verdienden, was een eerlijk proces voor Guzman.”

Als er effectief zo’n motie komt, dan moet de rechter beslissen of hij al dan niet de twaalfkoppige jury opnieuw samenroept voor een hoorzitting over de beweringen in Vice News. Dat is waarschijnlijk maar betekent nog niet dat de rechter ook het verdict van de jury in twijfel zal trekken. Wordt vervolgd.