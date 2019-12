Advocate staat terecht voor verduistering van 815.000 AB InBev-aandelen ttr

02 december 2019

17u34

Bron: belga 0 Twee leden van de familie de Spoelberch, een van de families achter biergigant AB InBev, beschuldigen een advocate ervan 815.000 aandelen van de brouwer verduisterd te hebben. De witwaszaak werd vandaag behandeld door de correctionele rechtbank van de Zwitserse stad Genève.

De 57-jarige advocate werkte lange tijd voor burggravin Amicie de Spoelberch. Zij is een erfgename van een van de rijkste families van België. Het zijn haar twee geadopteerde zoons, de broers Alexis en Patrice Bailo de Spoelberch, die een klacht indienden tegen de advocate. Zij zou hen opgelicht hebben. De 815.000 aandelen verdwenen in 2004. Ze zijn nu enkele tientallen miljoenen euro's waard.

De aandelen waren lange tijd spoorloos. De advocate verscheen al voor de rechter in Luxemburg wegens diefstal, maar werd tijdens een beroepsprocedure in 2016 vrijgesproken. Na afloop van die zaak doken er sporen op van de verdwenen aandelen, toen Zwitserse banken mogelijke witwassing door de advocate signaleerden. De aandelen zouden langs verschillende rekeningen gepasseerd zijn die de advocate had geopend in naam van een onderneming geregistreerd op de Britse Maagdeneilanden.

Volgens het openbaar ministerie in Genève heeft de verdachte nog verschillende andere offshorebedrijven opgericht en allerlei stappen ondernomen om de oorsprong van de aandelen te verdoezelen, maar de advocate ontkent elke vorm van verduistering. Zij zegt dat ze de aandelen kreeg als als beloning voor haar werk.

De advocaten van beide partijen pleitten vandaag meer dan drie uur lang. Het proces zal tot woensdag lopen.