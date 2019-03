Advocate Caputova ruim op kop bij Slowaakse presidentsverkiezingen IB

17 maart 2019

01u25

Bron: Belga 0 De liberale advocate Zuzana Caputova lijkt haar favorietenrol bij de Slowaakse presidentsverkiezingen waar te maken. Volgens de gedeeltelijke resultaten ligt ze met 40 procent van de stemmen, en ruim 80 procent van de stembiljetten geteld, duidelijk op kop. Dat heeft de kiescommissie in de nacht van zaterdag op zondag meegedeeld.

Europees commissaris Maros Sefcovic, de kandidaat van de regerende sociaaldemocraten, strandt volgens de eerste resultaten op 19 procent. De 52-jarige Sefcovic van de Smer-SD en de 45-jarige Caputova, die opkomt voor de partij Progresívne Slovensko, zullen het daarmee dus waarschijnlijk tegen elkaar opnemen in een tweede ronde op 30 maart. Die komt er wanneer geen van de kandidaten in de eerste ronde 50 procent van de stemmen haalt.

Voormalig minister van Justitie en rechts-populist Stefan Harabin, die zich profileerde als anti-migratiekandidaat, zou uitkomen op ongeveer 15 procent. De extreemrechtse Marian Kotleba van Volkspartij LSNS scoorde naar verluidt 11 procent.

“Roep om verandering”

Caputov is relatief onbekend in de politiek, maar ze kan rekenen op de steun van aanhangers van een protestbeweging die is opgezet na de dood van de journalist Jan Kuciak. Ook uittredend president Andrej Kiska, die in mei vorig jaar bekendmaakte dat hij zichzelf niet zou opvolgen, riep op om voor haar te stemmen. Zelf verklaarde de advocate haar succes bij de stembusgang in een eerste reactie al als “een roep om verandering”. Indien ze de verkiezingen wint, wordt Caputov de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van Slovakije.

De opkomst bij de verkiezingen van gisteren lag volgens de kiescommissie rond de 47 procent. Het voorlopige eindresultaat wordt nog in de loop van de nacht verwacht. Op de officiële eindresultaten is het wachten tot morgen.