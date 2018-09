Advocaat wil vrijlating Jos Brech, de verdachte van de moord op Nicky Verstappen (11) mvdb

20 september 2018

13u08

Bron: L1 1 De advocaat van Jos Brech, de 55-jarige Nederlander die wordt verdacht van de moord op Nicky Verstappen (11), gaat de rechtbank in Maastricht vragen om zijn cliënt vrij te laten. Dat meldt de Limburgse nieuwssite L1.

Op de vraag of hij de vrijlating van zijn cliënt vraagt, antwoordt advocaat Gerald Roethof: "Nog veel meer dan dat." Wat hij precies nog meer gaat vragen, wil de advocaat niet zeggen. "Ik ga mijn verhaal eerst bij de rechtbank doen. Ik ga in elk geval zeggen dat justitie geen zaak heeft."

De voorlopige hechtenis van Brech kan met maximaal negentig dagen worden verlengd. De 55-jarige man uit Simpelveld (Nederlands Limburg) wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de toen elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Het jongetje werd dood aangetroffen in het natuurgebied Brunssummerheide, waar hij op kamp was. Het lichaam vertoonde sporen van seksueel misbruik.

Na een DNA-match kwam Jos Brech in beeld, maar hij bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus opgepakt in een afgelegen gebied in Spanje, op circa 50 kilometer van Barcelona.