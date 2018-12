Advocaat vraagt vandaag om vrijlating Jos Brech IB

12 december 2018

00u01

Bron: Belga, ANP 0 De Nederlandse advocaat Gerald Roethof wil dat zijn cliënt Jos B. vrijkomt. Hij zal vandaag aan de rechtbank in Maastricht vragen B. in afwachting van zijn proces op vrije voeten te stellen. Dat zei de advocaat gisterenavond in het Nederlandse programma RTL Late Night.

Jos Brech wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doden van Nicky Verstappen. Het 11-jarige jongetje werd tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in Nederlands Limburg in augustus 1998 dood aangetroffen. Roethof zegt dat Brech de jongen niet heeft ontvoerd, niet verkracht en niet gedood.

“Nachtmerrie beëindigen”

Hij zal morgen aan de rechter vragen om "deze nachtmerrie voor meerdere personen te beëindigen". De nabestaanden krijgen volgens hem ten onrechte de hoop dat een veroordeling zal volgen.

De op de onderbroek van Nicky gevonden DNA-sporen van Brech zijn volgens Roethof geen dadersporen. Volgens de raadsman kunnen deze sporen voor- of achteraf op de kleding terecht zijn gekomen. Brech zwijgt over hoe zijn DNA op de kleding van het jongetje terecht is gekomen.

Volgens de advocaat gaat Brech geen verklaring afleggen, hij heeft dat afgeraden aan zijn cliënt.