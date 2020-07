Advocaat voor spionage opgepakte Russische ruimtevaartadviseur hekelt schijnaanklacht KVE

Bron: Belga 0 De advocaat van Ivan Safronov, de Russische ruimtevaartadviseur die is opgepakt op verdenking van spionage, hekelt dat de zaak tegen zijn cliënt gefabriceerd lijkt te zijn. "Er is geen bewijs voorgelegd", aldus advocaat Ivan Pavlov in een interview met het radiostation Echo Moskvy. "De onderzoekers hebben ons niets uitgelegd."

Volgens Pavlov is er enkel een brede beschuldiging, namelijk dat Safronov geheime informatie over Russische militaire samenwerking in Afrika en het Midden-Oosten had doorgespeeld aan Tsjechië, een NAVO-lidstaat.

Russische media speculeerden dat de zaak gebaseerd zou zijn op berichten van Safronov over Russische wapenleveringen, in het bijzonder militaire vliegtuigen voor Egypte.

Dat geen bewijs wordt voorgesteld, doet vrezen dat "de speurders hun intenties proberen te verbergen", aldus Pavlov. "Het is duidelijk dat dit direct verband houdt met zijn werk als journalist.”



Safronov was journalist bij de prominente Russische kranten Kommersant en Vedomosti. Hij werd twee maanden geleden een adviseur public relations bij het Russische ruimteagentschap Roskosmos. Dinsdag werd hij opgepakt aan zijn woning in Moskou. De man wordt beschuldigd van verraad, waar maximaal 20 jaar cel op staat. Rusland kent geen doodstraf.