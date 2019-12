Advocaat van zus van Ridouan Taghi wil onderzoek naar arrestatie NLA

21 december 2019

16u28

Bron: Belga 0 De advocaat van een zus van Ridouan Taghi wil een onderzoek door het gerecht naar de manier waarop de vrouw deze week is gearresteerd en hoe de gegevens over haar in de media terechtgekomen zijn. Dat zegt haar advocate Shirley Splinter, die daarmee bevestigt dat een van zes verdachten die maandag werden opgepakt, de zus is van Taghi.

De vrouw werd maandag met vijf anderen opgepakt. Ze wordt verdacht van het witwassen van onder meer een auto, zegt Splinter. Ze werd maandag op de A2 klemgereden door meerdere politieauto's. Vervolgens werden zij en haar man volgens de raadsvrouw door agenten met getrokken pistool uit de auto gehaald. Dit gebeurde in het bijzijn van haar 8-jarige zoon die achterin de auto zat, aldus de advocate.

Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland die lang uit handen van de politie wist te blijven, werd maandag in Dubai opgepakt. Hij is de hoofdverdachte in het Marengo-proces over een reeks liquidaties en pogingen daartoe in de onderwereld. In september werd de advocaat van een kroongetuige in dit proces voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Als opdrachtgever wordt naar Taghi gewezen.