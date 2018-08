Advocaat van vastgehouden Amerikaanse dominee wil naar het Turkse grondwettelijk hof ADN

20 augustus 2018

16u26

Bron: Belga 0 De advocaat van de in Turkije vastgehouden Amerikaanse dominee Andrew Brunson wil naar het grondwettelijk hof in Ankara trekken. Hij zal er binnen de maand een bezwaarschrift indienen tegen het huisarrest en het uitreisverbod van Brunson. Dat verklaarde Ismail Cem Halavurt vandaag aan het Duitse persbureau dpa. De 50-jarige Brunson wordt al meer dan anderhalf jaar op beschuldiging van terreur in Turkije vastgehouden.

Indien het grondwettelijk hof, zoals eerder al lagere rechtbanken deden, het bezwaar afwijst, is de juridische procedure in Turkije uitgeput. Dan is de weg vrij voor een bezwaarschrift bij het Europees Hof voor Mensenrechten in Straatsburg. Pas vrijdag had een rechtbank in Izmir de vrijlating van de dominee opnieuw afgewezen.

Brunson werd in 2016 gearresteerd. Hij werd beschuldigd van steun aan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK en de beweging rond de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen. Die wordt door president Recep Tayyip Erdogan verantwoordelijk geacht voor de couppoging van juli 2016.



Advocaat Halavurt zei voorts dat de aanklacht op "compleet onzinnige uitspraken" steunt van getuigen wier identiteit deels geheim werd gehouden. De zaak is politiek gemotiveerd, net zoals die van de Duitse journaliste en tolk Mesale Tolu, wiens uitreisverbod werd opgeheven. "Gelooft er nog iemand serieus dat Turkije een onafhankelijke Justitie heeft?", zei Halavurt. "Andrew Brunson is onschuldig en dat geldt ook voor Tolu". Hij is wel tevreden dat Tolu eindelijk het land mag verlaten.

Crisis

Het geschil rond de Amerikaanse dominee heeft tot een zware crisis tussen de NAVO-bondgenoten VS en Turkije geleid. Om Brunson vrij te krijgen, hebben de VS sancties en douanetarieven tegen Turkije uitgevaardigd, die door Ankara werden beantwoord. De Turkse munt lira moest daarop heel wat terrein prijsgeven.