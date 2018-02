Advocaat van Trump geeft toe dat hij pornoster zwijggeld betaalde kv

14 februari 2018

06u42

Bron: Buzzfeed 16 Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van president Trump, heeft dinsdag toegegeven dat hij in 2016 130.000 dollar betaalde aan pornoster Stormy Daniels opdat ze zou zwijgen over haar zogezegde relatie met Trump in 2006.

Cohen, al jaar en dag Trumps persoonlijke advocaat, deelde gisteren in een verklaring aan Buzzfeed News mee dat hij het bedrag in 2016 had overgemaakt aan Stormy Daniels - echte naam Stephanie Clifford - , de pornoster die heeft beweerd dat ze in 2006 een affaire had met Trump. Cohen beklemtoonde dat hij het bedrag uit eigen zak betaalde, maar gaf geen specifieke reden voor de betaling en noemde het “een private transactie”.

“Noch de Trump Organization, noch de Trumpcampagne waren betrokken partij bij de transactie met mevrouw Clifford en geen van beiden betaalden me de betaling terug, direct noch indirect,” zei Michael Cohen in de verklaring. “De betaling aan mevrouw Clifford was wettelijk en was geen campagnebijdrage of een campagnekost van enige partij.” Hij verduidelijkte niet of Trump op de hoogte was van de betaling.

De advocaat deelde in de verklaring aan Buzzfeed ook mee dat hij had gereageerd op een klacht die door burgerrechtenvereniging Common Cause was ingediend bij de Federale Kiescommissie omdat de hij de wetten op campagnefinanciering zou overtreden hebben door Clifford te betalen met campagnegeld. Daar is echter geen bewijs voor, zegt Cohen. “Dat iets niet waar is, betekent niet dat het geen schade of kwaad kan berokkenen,” schreef hij. “Ik zal mr. Trump altijd beschermen.”

Interview in 2011

In januari kwam de krant Wall Street Journal naar buiten met het nieuws dat Stormy Daniels het bedrag een maand voor de presidentsverkiezingen ontving. Volgens de krant moest het geld garanderen dat de pornoster de affaire niet in de openbaarheid zou brengen. Het Witte Huis deed het stuk af als “oude, gerecycleerde berichten die al voor de verkiezingen met klem ontkend werden”.

Na de onthulling van de krant publiceerde het magazine In Touch een niet eerder verschenen interview uit 2011 waarin Clifford de details over haar affaire met Trump uit de doeken deed. Ze beweerde dat ze in 2006 seks had met Trump, amper enkele maanden nadat zijn vrouw Melania bevallen was van hun zoon Barron. Ze zei ook dat Trump haar ook verteld had dat ze “mooi en slim was, net als zijn dochter”.

Clifford ontkende na die publicatie echter de affaire met Trump en ontwijkt het onderwerp in interviews.