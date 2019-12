Advocaat van Netanyahu is zelf aangeklaagd voor corruptie mvdb

05 december 2019

15u20

De advocaat van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, David Shimron, is aangeklaagd vanwege corruptie. Ook ex-marineofficier Eliezer Marom en zakenman Miki Ganor worden vervolgd in de zogenoemde onderzeeëraffaire. Zij worden verdacht van omkoping.

De zaak draait om de aankoop van onderzeeërs van Thyssenkrupp. Ganor was als onderhandelaar namens dat Duitse bedrijf betrokken bij de deal. Het drietal zou een deel van het aankoopbedrag van 1,5 miljard euro als commissie hebben gekregen. Het zou gaan om miljoenen euro’s per persoon.



Volgens de politie heeft Shimron zijn connecties met Netanyahu misbruikt om de deal te laten slagen. Daarvoor zou hij ook geld hebben ontvangen. De deal zou zijn doorgedrukt door het drietal ondanks tegenwerpingen van het ministerie van Defensie en het Israëlische leger.



De zaak staat los van de drie corruptiezaken waarvoor Netanyahu officieel is aangeklaagd. De Israëlische procureur-generaal maakte vorige maand bekend dat de huidige premier is aangeklaagd voor omkoping, fraude en misbruik van vertrouwen. Als minister van Telecom zou hij de groep Bezeq allerlei financiële voordelen hebben toegekend, in ruil kreeg hij positieve berichten van een nieuwssite die onderdeel is van het concern. Twee miljardairs zouden hem geld hebben toegestopt in ruil voor gunsten. Ook de krant Jediot Achronot zou hij benaderd hebben voor minder-kritische berichtgeving. Netanyahu heeft tot 1 januari om immuniteit te vragen.

