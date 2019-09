Advocaat van kroongetuige doodgeschoten in Amsterdam, jonge schutter gevlucht Redactie

18 september 2019

08u59

Bron: AD.nl 0 Vanmorgen is er een man doodgeschoten in Amsterdam-Zuid. De schutter is er te voet vandoor gegaan. Inmiddels is de identiteit van het slachtoffer bekend: het zou gaan om Derk Wiersum, de advocaat van Nabil B., een kroongetuige in de zaak tegen de meest gezochte crimineel van Nederland.

De schietpartij vond om 7.30 uur plaats. Op een foto van een getuige is een wit laken en een afzetlint te zien. De man onder het laken, Derk Wiersum, was de advocaat van Nabil B., een kroongetuige in de grote liquidatiezaak tegen de criminele organisatie van de voortvluchtige Ridouan Taghi (41).

Taghi wordt beschouwd als meest gezochte crimineel van Nederland en zou verantwoordelijk zijn voor zeker elf moorden.

Signalement

De schutter in Amsterdam is volgens de woordvoerder te voet gevlucht. Het zou gaan om een man van tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij heeft een slank postuur, is zo’n 1 meter 75 lang, was in het zwart gekleed en had een capuchon op.