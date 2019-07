Advocaat van juf die seks had met leerling (13): “Hem treft ook schuld, hij is geen jong kind meer” Sven Van Malderen

23 juli 2019

13u07

Bron: Metro 3 “Brittany is geen verkrachter. Die seksuele handelingen gebeurden niet met een jong kind, die gast was al een tiener.” Advocaat Belen Olmedo Guerra is er niet over te spreken dat zijn cliënte uit Phoenix twintig jaar cel gekregen heeft voor haar intiem contact met een dertienjarige leerling. Meer zelfs, nu probeert hij de schuld voor een deel in de schoenen van het slachtoffer te schuiven. “Hij is diegene die zich heel agressief gedroeg.”

Brittany Zamora had seksueel contact met de jongen in haar auto en in haar klaslokaal. Zelfs wanneer de andere klasgenoten een film aan het kijken waren, betastte de lerares de jongen. De verleiding gebeurde wel met zijn goedkeuring, zo blijkt uit sms’jes en briefjes. Dat ze er ook nog een andere minderjarige bij betrok -hij moest op de uitkijk staan- gold als verzwarende omstandigheid.

“Ik heb Brittany nu bijna zestien maanden verdedigd. Ik kan u vertellen dat ze geen monster is”, stelt haar advocaat nu.

Volgens Guerra heeft de juf zelf stappen ondernomen om de relatie te beëindigen. “Ze heeft de schooldirecteur gesmeekt om hem uit haar klas te zetten omdat hij compleet door haar geobsedeerd was. Hij kende geen grenzen en had een heleboel gedragsproblemen.”

“Eén kant van het verhaal gehoord”

Guerra las ook een verklaring voor van Zamora zelf. Daarin benadrukt ze dat ze oneerlijk behandeld geweest is door de staat Arizona.

“Ik vind het straf dat iedereen zo snel een oordeel klaar had. En dat terwijl ze maar één kant van het verhaal gehoord hebben. De staat had me al veroordeeld nog voor ik de kans had om mijn onschuld te bewijzen. Uit risicoanalyses, psychologische onderzoeken en testen met de leugendetector ben ik als primus uit de bus gekomen. De resultaten wezen uit dat ik een lief en zorgzaam iemand ben, maar dat speelde blijkbaar allemaal geen rol. De media maakten van mij een monster en dat is wat telde.”

Vreemd genoeg nam Zamora tijdens het proces zelf wél nog alle schuld op zich. “Ik schaam me voor mijn daden, ik herken mezelf niet”, klonk het daar.

Zamora verontschuldigde zich toen ook uitgebreid bij haar slachtoffer, zijn familie en haar eigen familie. Ze vertelde dat ze een nieuw diploma wilde behalen in de gevangenis, zodat ze een andere carrière kan uitbouwen na haar vrijlating. Ze zal dan net geen vijftig jaar zijn. Al is ze ook bang dat ze het niet gaat overleven in de gevangenis. “Ik ben klein. Ze zullen me aan stukken scheuren.”

Volgens Steven Weinberger, de advocaat van de jongen, is recht geschied. “Vroeger had hij die gedragsproblemen helemaal niet. Zijn kijk op vrouwen is veranderd sinds Zamora haar zwarte magie op hem uitgewerkt heeft.”