Advocaat van Jos Brech: "Nederlandse justitie heeft geen zaak"

18 september 2018

21u36

Advocaat Gerald Roethof mag vanaf nu in alle openheid vertellen over de zaak tegen zijn cliënt, Jos Brech. Brech is hoofdverdachte in de zaak rond de dood van Nicky Verstappen. Het Openbaar Ministerie heeft de beperkingen vandaag opgeheven. Volgens Roethof heeft justitie weinig bewijs tegen Brech.

Veel meer dan dat wilde Roethof vandaag niet kwijt over de zaak tegen Brech, de man die enkele weken geleden werd opgepakt als hoofdverdachte rond de twintig jaar geleden dood gevonden Limburgse jongen Nicky Verstappen. Brech kwam in beeld na een grootscheeps DNA-onderzoek rond de nooit opgeloste mysterieuze dood van de 11-jarige Nicky.



Volgens Roethof heeft justitie "zwak bewijs en geen zaak'" Dat zei hij vandaag kort tegen RTL Nieuws. Of dat ook iets zegt over de houding van Brech zelf, over de verklaringen die hij tegen de politie heeft afgelegd, wil Roethof niet zeggen. "Over de proceshouding van mijn cliënt zeg ik nog niks,'' zegt Roethof tegen ad.nl. "Dat komt donderdag.'' Wel haalt justitie volgens Roethof alle trucs uit de hoge hoed om de zaak tegen Brech vlot te trekken.

Advocaten roepen al gauw dat een dossier niks voorstelt. Dat is een natuurlijke reflex Peter R. de Vries

Volgens Peter R. de Vries, die de familie van Nicky Verstappen bijstaat, "mag Roethof roepen wat hij wil". "De familie en ik wachten met belangstelling de verklaring en uitleg van de verdachte af. Advocaten roepen snel dat een dossier niks voorstelt, dat is een soort van natuurlijke reflex bij hen. Het is het goed recht van een advocaat.''

Over de vraag of er wel degelijk meer bewijs is tegen Brech, laat De Vries zich niet uit. "Eerst afwachten wat hij zelf verklaart.''

Praatprogramma's

Brech werd opgepakt in Spanje en meteen in beperking gezet nadat hij naar Nederland was overgebracht. Dat betekende onder meer dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat en dat die niks mag zeggen. Roethof klaagde al eerder dat Peter R. de Vries namens de familie Verstappen in alle praatprogramma's zijn mening mag geven, terwijl Roethof niks namens Brech mag zeggen. Dat mag nu wel.

Advocaat Roethof laat echter weten dat hij tot donderdag, als Jos Brech wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris, verder niet veel naar buiten gaat brengen.

Voorbereiden

"Ik ga in deze zaak eerst kijken naar aanvullende stukken van het Openbaar Ministerie,'' stelt Roethof. "Daarna ga ik met mijn cliënt spreken en de zitting van donderdag gedegen voorbereiden, en daar en op die plek (bij de rechtbank) zal ik mijn argumenten in deze zaak naar voren brengen. Daarna kijk ik graag of er ruimte is om inderdaad nader op een en ander in te gaan.''

Hoe Brech zich opstelt in de zaak, blijft dus nog onduidelijk. Roethof liet wel al eerder doorschemeren dat hij op zijn minst het geschetste beeld van de 55-jarige Brech wil bijsturen: "Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen. Een zaak heeft altijd twee kanten. Op dit moment heeft u pas één kant van de zaak gehoord.''

Jos Brech wordt donderdag voorgeleid. Er wordt dan beslist over de verlenging van het voorarrest.