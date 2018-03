Advocaat Trump wilde presidentiële gratie voor Flynn en Manafort kv

28 maart 2018

20u24

Bron: The Hill 0 Een advocaat van president Trump zou vorig jaar bekeken hebben of de president gratie zou kunnen verlenen aan zijn voormalige adviseur nationale veiligheid Michael Flynn en voormalig campagnevoorzitter Paul Manafort.

Advocaat John Dowd, die vorige week plots ontslag nam omdat hij het gevoel had dat de president niet naar hem luisterde, besprak de optie met de advocaten van Flynn en Manafort. Dat bericht de New York Times vandaag.

Volgens de krant kwam de optie ter sprake toen duidelijk werd dat speciaal onderzoeker Robert Mueller Flynn en Manafort wel erg dicht op de hielen kwam te zitten.

Flynn pleitte in december schuldig voor het feit dat hij had gelogen tegen de FBI over zijn contacten met Rusland.

Manafort werd in oktober aangeklaagd voor het witwassen van geld en andere financiële misdrijven, zo meldt de Times.

