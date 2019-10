Advocaat Trump: ‘Onaantastbare’ president kan zelfs iemand neerschieten en niet vervolgd worden Redactie

24 oktober 2019

14u09

Bron: AD.nl 0 William Consovoy, advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft tegen het Amerikaanse Federaal Hof van Beroep gezegd dat Trump zijn belastingaangifte niet aan de openbare aanklagers van New York hoeft te overhandigen. Volgens de advocaat is de president immuun voor strafrechtelijk onderzoek.

Die immuniteit geldt volgens de advocaat zolang Trump het ambt van president van Amerika uitoefent. Consovoy zei dat de aanklager zelfs niet eens de macht heeft om iets te doen als Trump iemand op Fifth Avenue in New York City zou neerschieten. “Er bestaat echter niet zoiets als presidentiële immuniteit voor belastingaangiften”, oordeelt het Openbaar Ministerie.

De zaak draait om de eis van de aanklagers om Trumps persoonlijke- en vennootschapsbelastingaangiften van 2011 tot 2018 te kunnen inzien. De dagvaarding maakt deel uit van een onderzoek naar Trump en zijn familiebedrijf. Trump is de eerste president sinds Richard Nixon die niet vrijwillig zijn belastingaangifte heeft gepubliceerd. Dat is geen verplichting, maar gebruikelijk is het wel.

Met de billen bloot

Drie federale rechters van het tweede Amerikaans Hof van Beroep gaan niet helemaal in de redenering van Consovoy mee. Zij denken dat Trump uiteindelijk met de fiscale billen bloot moet. Opperrechter Robert A. Katzman vertelde Trumps raadslieden, na hun bijna twee uur durende betoog over diens onaantastbaarheid, dat ze ‘elkaar mogelijk in Washington weerzien’.

Rechter Denny Chin confronteerde Consovoy met zijn referentie naar de opmerking die Trump zelf in 2016 maakte. Hij zei toen dat hij iemand op straat kon neerschieten zonder dat dat hem dat kiezers zou kosten. “Lokale autoriteiten kunnen geen onderzoek instellen? Kunnen ze helemaal niets doen?’’, vroeg Chin zich openlijk af. Volgens de advocaat klopt dat. “Dat is correct’’, antwoordde Consovoy.

Laatste woord

Het zal daarom waarschijnlijk het Hooggerechtshof zijn dat het laatste woord heeft in de slepende zaak rond Trumps belastinginzage en de vraag of hij zich kan blijven verschuilen achter zijn ambt. Openbaar aanklager Cyrus R. Vance junior is al sinds 2011 bezig de financiële boekhouding en belastingpaperassen van Amerika's hoogste in de openbaarheid te krijgen.