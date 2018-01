Advocaat Trump dreigt met juridische stappen tegen oud-adviseur Bannon Redactie

10u51 1 AFP President Donald Trump en zijn voormalige topadviseur Steve Bannon. Die laatste haalde uit naar Trump Jr. omwille van een ontmoeting met een Russische advocate en ook zou hij Ivanka Trump "oliedom" hebben genoemd. Een advocaat van Donald Trump beschuldigt oud-topadviseur Steve Bannon van het schenden van een geheimhoudingsovereenkomst. De jurist sommeerde Bannon in een brief te stoppen met het doorgeven van vertrouwelijke informatie, berichten Amerikaanse media.

Bannon kreeg onder meer te horen dat hij alle relevante documentatie moet bewaren vanwege "ophanden zijnde" juridische stappen. Hij zou zich volgens de advocaat vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan laster.

Geciteerd in boek

Trump reageerde gisteren woedend op vermeende uitspraken van Bannon, die is geciteerd in het boek 'Fire and Fury: Inside the Trump White House'. Hij zou presidentsdochter Ivanka tegenover de schrijver "oliedom'' hebben genoemd. Ook haalde hij uit naar Donald Trump Jr., vanwege een omstreden bijeenkomst met een Russische advocate.

Bondgenoten van Bannon verklaarden volgens The Washington Post dat hij heeft overwogen afstand te nemen van het boek. Ook had Bannon mogelijk willen ontkennen bepaalde uitspraken gedaan te hebben. Voordat Bannon een verklaring kon versturen, was Trump al in de aanval gegaan. Hij vroeg zich af of zijn voormalige topadviseur zijn verstand was verloren.

Bondgenoot

Auteur Michael Wolff zou geregeld hebben rondgelopen in het Witte Huis. Een bron zei tegen de krant dat adviseurs van de president de auteur als een bondgenoot zagen. Daarom meenden ze dat het verstandig was met hem te praten. Inmiddels is dat beeld kennelijk gekanteld. Trump zou hebben uitgehaald naar medewerkers die met Wolff hebben gesproken.