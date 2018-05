Advocaat Trump besprak aanhaling van banden tussen Kremlin en VS met Russische oligarch in Trump Tower kv

Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van Donald Trump, kreeg elf dagen voor Trumps inauguratie als president van de VS een Russische oligarch met banden met het Kremlin over de vloer. Dat meldt de New York Times vandaag op gezag van een bron die op de hoogte is van de ontmoeting.

Tijdens een gesprek in Cohens kantoor op de 26ste verdieping van de Trump Tower in New York City bespraken de advocaat en de Russische zakenman Viktor Vekselberg hoe de relaties tussen Moskou en Washington verbeterd konden worden. Ze spraken ze af om elkaar weer te zien op Trumps inhuldigingsceremonie, zo bericht de New York Times. De krant kreeg de informatie van Andrew Intrater, een Amerikaan die de ontmoeting bijwoonde en investeringen voor Vekselberg beheert.

Enkele dagen na Trumps inauguratie als president van de Verenigde Staten in januari 2017 kreeg Cohen een consultancycontract ter waarde van één miljoen dollar van Columbus Nova, Andrew Itraters participatiemaatschappij. De Amerikaanse autoriteiten nemen dat contract nu onder de loep.

Vekselberg werd eerder dit jaar al ondervraagd door de FBI over de betalingen van Columbus Nova aan Cohen en over de schenking van meer dan 300.000 dollar die Intrater overmaakte aan het Republikeins Nationaal Comité en Trumps inauguratie, zo meldt CNN.

Speciaal onderzoeker Michael Cohen voert een uitgebreid onderzoek naar mogelijke contacten tussen Trump, diens medewerkers en Rusland, voor en na de presidentsverkiezingen van 2016. Daarnaast voeren openbare aanklagers in Manhattan momenteel een apart onderzoek naar de financiële en zakelijke handel en wandel van Michael Cohen.

Intrater vertelde aan de New York Times dat zijn neef en voornaamste klant Viktor Vekselberg Columbus Nova niet de opdracht gaf om Cohen aan te nemen als consultant.