Advocaat Stormy Daniels moet Ferrari, luxehorloges, privéjet en bijna 2 miljoen dollar aan ex afstaan in vechtscheiding jv

06 december 2018

16u45

Bron: TMZ De vechtscheiding tussen Michael Avenatti en zijn ex-vrouw is afgerond. De Amerikaanse topadvocaat moet nu bijna 2 miljoen dollar ophoesten, of zo'n 1,7 miljoen euro. Hij moet ook afstand doen van enkele van zijn luxebezittingen. Eerder deze week kondigde Avenatti aan dat hij toch geen kandidaat zal zijn voor de presidentsverkiezingen van 2020.

Michael Avenatti werd tot ver buiten de VS bekend omdat hij de belangen behartigt van onder anderen Stormy Daniels, de pornoactrice die beweert een affaire te hebben gehad met president Donald Trump. Zelf leeft de advocaat al maanden gescheiden van zijn ex, Lisa Storie. De twee kwamen nu tot een schikking voor hun scheiding.

Volgens showbizzsite TMZ heeft Lisa Storie recht op zo’n 1,7 miljoen euro aan achterstallige alimentatiegelden voor zichzelf en haar kinderen. De berekening is gemaakt op basis van 33.000 euro per maand voor de kinderen en 110.000 euro per maand voor Storie zelf, bedragen die hij voortaan moet blijven betalen, maar die hij ook met terugwerkende kracht vanaf januari 2018 verschuldigd is aan zijn ex.

Avenatti, ooit zelf een professionele racepiloot, zal verder onder meer vaarwel moeten zeggen tegen zijn Ferrari 488 GT Spider, een sportwagen van zo’n 260.000 euro die hij momenteel least. Hij zal ook vijf van zijn luxehorloges - sommige met een waarde van meer dan 44.000 euro - van de hand moeten doen, net als het aandeel van zijn advocatenkantoor in een privéjet. Verder moet hij een deel van zijn kunstcollectie inleveren aan zijn ex, met onder meer een sculptuur van Frank Gehry.

Eergisteren maakte Avenatti bekend dat hij om familiale redenen toch geen kandidaat zal zijn voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, iets waar hij eerder wel al op had gehint.