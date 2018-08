Advocaat schakelt ex-klant in om 20 kilo goud te stelen bij bejaarde vrouw, maar die gaat er met de buit vandoor ADN

06 augustus 2018

17u30

Een advocaat uit Wenen staat terecht voor een diefstal van 20 kilogram goud met een waarde van zowat 700.000 euro. Het goud werd gestolen bij een vrouw van in de zeventig, met wie de advocaat bevriend geraakt was door hun gemeenschappelijke passie voor opera. Zelf zit hij nu dubbel met de gebakken peren: hij zit in de cel voor de diefstal, zijn kompaan is er met de buit vandoor. Dat blijkt vandaag uit de aanklacht.

De 42-jarige advocaat was te weten gekomen dat de vrouw goud in haar woning bewaarde, en contacteerde een Roemeense crimineel voor wie hij eerder de verdediging opgenomen had. De twee mannen beslissen om de vrouw te beroven.

Etentjes

De advocaat nodigt de dame daarop uit voor een etentje bij hem thuis en overtuigt haar om bij hem de nacht door te brengen. De Roemeen breekt ondertussen binnen in haar appartement, doorzoekt dat volledig en maakt zelfs gaten in de muren, maar vindt geen goud. De advocaat slaagt er vervolgens in om de dame te doen verklappen waar ze het goud bewaart: in een geheim compartiment van een kast.



De advocaat nodigt de vrouw opnieuw bij hem uit, en dit keer weet zijn Roemeense handlanger al snel het goud te vinden. Maar in plaats van het goud met de advocaat te delen, gaat de Roemeen er met de volledige buit vandoor.

"Onder dwang"

De advocaat zit intussen vijf maanden in voorlopige hechtenis en heeft de feiten toegegeven. Hij zegt te hebben gehandeld onder dwang van de Roemeen en verzekert dat hij het slachtoffer zal vergoeden. "Hij bezit twee appartementen die zo snel mogelijk verkocht zullen worden", aldus zijn advocaat Werner Tomanek.