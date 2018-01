Advocaat: "Cliënt verzon moordverhaal als scenario voor griezelfilm" David van der Heeden

Bron: APP - Asbury Park Press 0 Justitie Monmouth County/New Jersey Preston Taylor (links) en Liam McAtasney zijn beiden verdachte in zaak rond de verdwijning van Sarah Stern. "Hij verzon altijd al dingen om interessanter over te komen.'' Met die woorden probeerde advocaat Charles Moriarty zijn van moord verdachte cliënt Liam McAtasney (20) uit het Amerikaanse Neptune City vrij te pleiten. Die laatste wordt ervan verdacht in december 2016 de 19-jarige Sarah Stern te hebben omgebracht en haar lichaam van een brug in New Jersey te hebben gegooid.

De advocaat haalt met zijn verklaring een vriend van McAtasney, Preston Taylor (20), aan. Aan hem had zijn cliënt het voornemen om de jonge vrouw om te brengen onthuld. Zijn kameraad geloofde hem niet en dacht dat Liams plan om Stern te beroven en vermoorden slechts bedoeld was als scenario voor een griezelfilm waar een van hun vrienden aan werkte.

Ondanks zijn ongeloof nam Taylor, die nu wordt verdacht van hulp bij het wegwerken van Sterns lichaam, McAtasneys bekentenis wel op video op. "Het was typisch Liam om dit soort verhalen te verzinnen", antwoordde de vriend op de vraag waarom hij niet eerder met zijn verhaal naar voren trad. Raadsman Moriarty wil de opname als bewijs laten uitsluiten, maar de rechter gaf daaraan niet toe.

Na de vermissing van Sarah namen McAtasney en Taylor samen deel aan een grootscheepse zoektocht naar haar. Het zoeken door familie en vrienden van de jonge vrouw, bij temperaturen rond het vriespunt, duurde meer dan elf uur maar leverde niets op. Sarahs lijk werd echter nooit gevonden, schrijft nieuwssite APP.



Justitie is er echter van overtuigd dat McAtasney op 2 december 2016 met Sarah Stern naar haar bank ging, waar zij 10.000 dollar cash uit haar kluisje meenam. Terug thuis wurgde McAtasney haar. Hij nam het geld mee. Met hulp van Taylor zou hij het lichaam vanaf een brug in een rivier hebben gegooid. Haar auto werd op de brug teruggevonden met de sleutels nog in het contact.



Sarahs vader kan niet geloven dat de jongen die samen met zijn enige dochter opgroeide nu verantwoordelijk wordt gehouden voor haar dood. Of dat Taylor, die met Sarah naar het eindexamenfeest ging, haar moordenaar geholpen zou hebben. "Het is gewoon raar", zegt Stern. "Ik kan alle leugens en bedrog niet geloven."