Advocaat Puigdemont: "Politiek asiel aanvragen behoort nog tot mogelijkheden" FT

15u55

Bron: Belga 0 REUTERS Carles Puigdemont nam advocaat Paul Bekaert onder de arm. Hij is gespecialiseerd in mensenrechten en politiek asiel. Carles Puigdemont vraagt geen politiek asiel aan in België. Toch wordt die optie nog niet volledig van tafel geveegd. "Er kan nog altijd een Europees aanhoudingsbevel worden uitgevaardigd", zegt Paul Bekaert, de Belgische advocaat die de Catalaanse leider bijstaat.

Puigdemont streek gisteren, maandag, neer in Brussel nadat de Spaanse openbaar aanklager had aangekondigd dat hij de afgezette Catalaanse regering wil vervolgen voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en staatsondermijning. Puigdemont en andere leden riskeren daardoor een gevangenisstraf van liefst dertig jaar. Nadat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in het weekend liet verstaan dat de regeringsleider hier politiek asiel zou kunnen aanvragen, werd het vermoeden door de komst van de Catalaanse minister-president naar Brussel nog versterkt.



Toch komt een aanvraag tot politiek asiel er niet meteen, liet Puigdemont verstaan. Maar definitief is dat zeker niet, verduidelijkt zijn advocaat. "Zolang de mogelijkheid bestaat dat Spanje vraagt om Puigdemont uit te leveren, kan niet uitgesloten worden dat hij politiek asiel aanvraagt." Toch vindt Bekaert de hele heisa zwaar overdreven. "Wat Puigdemont doet, is perfect legaal. Elke Spanjaard is vrij om naar België te komen. Bovendien heeft hij zelf aangehaald dat hij voor Brussel koos omdat het hem een forum voor Europa en de internationale gemeenschap geeft."



Hoelang Puigdemont in België zou blijven, weet Bekaert niet. "Hij is naar hier gekomen om in alle veiligheid en rust te werken. En wij zijn staan in de tussentijd stand-by", besluit de raadsman.