Advocaat moordverdachte: "Beoordeel mijn cliënt niet op basis van zijn tattoos"

07 augustus 2019

08u38

Bron: The Advocate - AP 0 Een man die terecht moet staan voor een dubbele moord in de Amerikaanse staat Louisiana gaat mogelijk geen eerlijk proces tegemoet, vreest zijn advocaat. Het gelaat van William Bottoms Jr. staat vol tatoeages en dat speelt de twintiger danig parten.

Tot de tattoos van Bottoms (29) behoren onder andere duivelhoorns en skelettanden. De man schoot in juni 2017 twee mannen dood. De aanklager en de verdediging van Bottoms zijn sinds maandag belast met de juryselectie.



“De tatoeages springen meteen in het oog als je naar mijn cliënt kijkt, beoordeel hem daar niet om”, sprak de advocaat van de moordverdachte veertien kandidaat-juryleden toe. De aanklager repte met geen woord over de permanente gezichtsversieringen.



Volgens de Amerikaanse rechtsgang mogen aanklager en verdediging de kandidaat-juryleden intensief ondervragen en hen zo selecteren of uitsluiten voor de jury die moet oordelen over de schuldvraag. Volgens de plaatselijke krant The Advocate gaf een meerderheid van de kandidaat-juryleden te kennen geen problemen met de tatoeages te hebben. Een vrouw verklaarde dat ze de tattoos niet mooi vond, maar dat dit niet meespeelt als ze in de jury zou zetelen . Een man zei dat de tatoeages “een persoonlijke keuze” zijn. Beiden zijn geselecteerd. Een andere kandidate verklaarde zelf drie tatoeages te hebben, maar zij kreeg te horen dat ze niet hoefde te zetelen. De juryselectie is nog niet afgerond. Als Bottoms schuldig wordt verklaard, riskeert hij een levenslange celstraf.