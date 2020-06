Advocaat McCanns: “Nieuwe verdachte is een bemoedigend spoor” SVM

De identificatie van de nieuwe verdachte in de zaak van de mysterieuze verdwijning van de Britse peuter Madeleine McCann in de Algarve is "bemoedigend". Dat zegt de Portugese advocaat van het Britse gezin.

De voorbije dagen maakte de Duitse justitie bekend Christian Brückner, een 43-jarige Duitser, te verdenken in de zaak-Maddie. "Er zijn elementen die me bemoedigend lijken", zei meester Rogério Alves. “De nieuwe onderzoekspiste lijkt meer solide te zijn dan diegene die in het verleden gevolgd werden.”

“Vroeger heerste er vooral wantrouwen, sommige hypotheses beloofden een te snelle afronding van de zaak. Maar deze keer voelen de ouders onvermijdelijk een sprankeltje hoop. De Duitse politie moet meer weten, anders zou deze informatie niet vrijgegeven worden”, klinkt het.

De Duitse politie sluit niet uit dat de 43-jarige Duitser het vakantieappartement van de McCanns in de Ocean Club in Praia da Luz binnengeslopen was om er te stelen. Eenmaal binnen ontvoerde hij dan Madeleine, die op dat moment bijna vier jaar was.

De Duitse justitie gaat ervan uit dat het meisje niet meer leeft. Volgens de Portugese advocaat is dat zeker mogelijk. “Maar dan moet de Duitse procureur ook zeggen waarom hij dat denkt. (...) Volgens mij hebben ze nog niet voldoende bewijzen.”

