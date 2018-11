Advocaat: “Jos Brech ontkent alle betrokkenheid bij dood van Nicky Verstappen” Niels Klaassen

09 november 2018

15u54

Bron: AD.nl 0 Verdachte Jos Brech zegt Nicky Verstappen niet misbruikt of gedood te hebben, volgens zijn advocaat Gerald Roethof: “Het standpunt van mijn cliënt is: ik heb het delict niet gepleegd”, zei hij vandaag tegen het AD. Niet eerder liet Roethof zich zo expliciet uit over de opstelling van zijn cliënt.

Hoe het DNA van de verdachte dan op de onderbroek van Nicky is terechtgekomen, blijft vooralsnog onduidelijk. Roethof wil geen verdere toelichting geven. “Meer dan dit zeg ik nu niet, de inhoudelijke verklaring komt op het moment dat de tijd rijp is.”

Het zag er al naar uit dat de 56-jarige verdachte in de beruchte zaak zou gaan ontkennen. In september gaf de advocaat aan dat Brech geen bekentenis had afgelegd in de verhoren, maar daarmee waren er nog twee opties over: ontkennen of zwijgen. Brech doet dus dat eerste. Dat maakt de zaak voor het Nederlandse gerecht niet eenvoudiger, met een ontkennende verdachte en DNA-bewijs dat op zichzelf niet genoeg is voor een veroordeling, zoals experts in koor waarschuwen.

“Bewijsprobleem”

Wel voegt het Openbaar Ministerie (OM) teruggevonden dossiers van oude zedenzaken van Brech bij het strafdossier, zo raakte vanmiddag bekend. Dat kan helpen om in de rechtszaal het karakter van de verdachte te schetsen, zegt Peter R. De Vries, die de familie van Nicky bijstaat. Voor meester Roethof toont dat alles juist aan dat justitie zwak staat: “Ze hebben een bewijsprobleem.”

De verdenking tegen Jos Brech in de zaak werd vandaag ook afgezwakt. De raadkamer schrapt de moordverdenking, omdat er onvoldoende aanwijzingen zouden zijn voor een vooropgezet plan om de jongen van het leven te beroven. Daarom is de verdenking nu doodslag. Op moord staat maximaal levenslang, op doodslag maximaal vijftien jaar cel.

De elfjarige Nicky Verstappen werd in 1998 dood gevonden op de Brunsummerheide, waar hij op zomerkamp was. Brech kwam in beeld na een DNA-match, maar bleek spoorloos. Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, op circa 50 kilometer van Barcelona. Brech wordt niet alleen verdacht van het ombrengen en misbruiken van de jongen, maar ook van het bezit van kinderporno.

