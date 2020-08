Advocaat en oud-vertrouweling Michael Cohen: “Trump speelde vals in 2016 en Rusland hielp hem” IB

14 augustus 2020

03u06

Bron: ANP, AD 0 Michael Cohen, voormalig persoonlijk advocaat en fixer ('regelaar’) van de Amerikaanse president Donald Trump, beweert in een binnenkort te verschijnen boek dat zijn cliënt in 2016 hulp kreeg van Rusland en met vals spel de verkiezingen heeft gewonnen.

“Trump heeft vals gespeeld in de verkiezing, met de hulp van Rusland, zoals u zult ontdekken in het boek. Alles doen - en ik bedoel alles - om te 'winnen' is altijd zijn bedrijfsmodel en levenswijze geweest", zegt Cohen in het voorwoord van een boek dat voorafgaand aan de publicatie is gepubliceerd. Details van het vals spel werden in het voorwoord niet gegeven. Het boek, met de titel Disloyal (‘Ontrouw’), komt in september uit.

Cohen was jarenlang vertrouweling van Trump. De advocaat bekende in 2018 dat hij in 2016 namens Trump zwijggeld betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels, die in ruil daarvoor stil moest blijven over haar seksuele contacten met de getrouwde Trump. Daarmee handelde Cohen in strijd met de wetgeving omtrent verkiezingen.

Trump ontkent de aantijgingen. Hij noemde Cohen eerder al "een rat". De advocaat zit momenteel een gevangenisstraf van drie jaar uit wegens onder meer belastingontduiking.