Advocaat die pornoster verdedigde tegen Trump schuldig bevonden aan poging tot afpersing kv

14 februari 2020

22u55

Bron: ANP 0 De roemruchte Amerikaanse advocaat Michael Avenatti is schuldig bevonden aan poging tot afpersing van het bedrijf Nike en aan oplichting. Hij heeft gepoogd het sportkledingbedrijf meer dan 20 miljoen dollar (circa 18,5 miljoen euro) afhandig te maken, oordeelde de jury in New York. Avenatti werd vooral bekend door klachten tegen president Trump namens pornofilmster Stormy Daniels. De advocaat die zondag 49 jaar wordt, riskeert ruim 40 jaar cel. De strafmaat wordt 17 juni bepaald.

Avenatti diende al vaker claims tegen grote ondernemingen in. Hij eiste in deze zaak miljoenen om volgens hem voor Nike schadelijke informatie niet openbaar te maken. Hij wilde onderzoek doen bij Nike met betrekking tot volgens hem illegale betalingen aan families van jonge basketbalspelers op scholen. Het bedrijf weerlegde die aantijging echter.

Avenatti werd in 2018 onder meer bekend door zijn verdediging van pornofilmster Stormy Daniels bij uiteindelijk mislukte aanklachten tegen president Trump. Daniels claimde twee jaar geleden dat ze in 2006 een relatie met Trump had gehad. Trumps voormalige advocaat Michael Cohen betaalde haar voor de verkiezingen van 2016 geld om over hun affaire te zwijgen.



Haar advocaat Avenatti verscheen in honderden praatprogramma's en dacht er hardop over presidentskandidaat te worden. Hij is in New York inmiddels door Daniels van oplichting beschuldigd. In april verschijnt hij voor de rechter, omdat hij bijna 300.000 dollar (277.000 euro) van haar zou hebben gestolen rond de publicatie van haar boek Full Disclosure.