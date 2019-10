Advocaat Daniel (36) leeft op rijst en bonen zodat hij elke maand zeventig procent van zijn salaris overhoudt en extra vroeg met pensioen kan KVE

10 oktober 2019

16u59

Bron: Business Insider, New York Post 2 Een New Yorkse advocaat wil vroeg met pensioen en daar heeft hij veel voor over. Of liever, daar wil hij heel veel voor laten want Daniel geeft amper geld uit. Hij leeft op rijst en bonen, heeft quasi enkel versleten schoenen en bijna geen kleren. Nochtans verdient hij 270.000 dollar per jaar (omgerekend 245.000 euro), maar de 36-jarige Daniel heeft een doel: binnen drie jaar wil hij zijn toga aan de haak hangen. De advocaat maakt deel uit van een groeiende groep millennials die zo veel mogelijk sparen om zo snel mogelijk de rat race vaarwel te zeggen. Dat schrijft Business Insider

Daniel - die uit privacyoverwegingen zijn achternaam niet in de krant wil - verdient dus goed zijn brood als advocaat in Manhattan, maar dat zou je niet zeggen wanneer je zijn armtierige appartement binnenstapt.

Zijn voorraadkast zit vol rijst en bonen. Er is geen televisie te bespeuren, enkel wat boeken die hij voor 50 cent kocht bij de lokale kerk. In zijn kleerkast zitten vijf goedkope kostuums. Zijn ze stuk, dan herstelt hij ze zelf. In de winter staat de verwarming af.

Waarom is hij zo gierig? Daniel maakt deel uit van de steeds populairder wordende ‘FI/RE’ beweging - financial independence, retire early - die streeft naar snelle financiële onafhankelijkheid en een zo vroeg mogelijk pensioen. Meer en meer goed verdienende millennials zien daar wel brood in. En die zuinige manier van leven werpt zijn vruchten af. Tevreden zijn met minder levert volgens de aanhangers van dit principe het snelste ticket op naar een renteniersbestaan.

Door zijn krenterige levensstijl slaagt Daniel er vaak in om zo’n zeventig procent van zijn loon over te houden en daardoor heeft hij al een spaarpot opgebouwd van 400.000 dollar (ruim 363.000 euro). Als alles volgens plan verloopt, wil hij binnen drie jaar rustig van zijn pensioen genieten. Of dit realistisch is, zal de toekomst moeten uitwijzen.

